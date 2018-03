Vihaksi pistää

Laturaivosta tuli viikon puheenaihe, kun Länsi-Savo uutisoi viime lauantaina Mikkelissä sattuneesta välikohtauksesta. L-S:n mukaan mieshiihtäjä huitaisi ladun poikki kävellen oikaissutta raskaana ollutta naista ylävatsaan.

Sittemmin aiheen tiimoilta ovat saaneet sanoa sanansa eri medioissa ainakin kyseinen nainen, Mikkelin kaupungin liikuntatoimen ja Suomen Ladun edustaja, psykologit ja poliisi. Myös mikkeliläinen kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) kommentoi asiaa varsin kärjekkäästi.

Uutisten kommenttikentät ovat täyttyneet ja keskustelu käy kuumana myös sosiaalisessa mediassa. Monenlaisia mielipiteitä on luonnollisesti kuultu.

Hiihtäjän käytöstä ei voi puolustella mitenkään. Toisen huitominen sauvalla, siis väkivalta, on täysin tuomittavaa oli kohteena sitten kuka tahansa kanssaliikkuja. Tapaus kärjistää ikävällä tavalla osan vaikeudet harkintakyvyn kanssa. Kuppi tuntuu menevän yhä useammin nurin niin hiihtoladulla, liikenteessä, uimahalleissa kuin somessakin.

Laturaivon kohteeksi joutunut nainen toivoo, että vastaavat tilanteet saataisiin ratkottua puhumalla. Tuohon toiveeseen on helppo yhtyä.

Talviliikkujilla on edelleen myös syytä kerrata yhteisiä sääntöjä. Jos ladulla käveleminen on kielletty, sieltä on pysyttävä poissa ilman suksia. Kiellon noudattaminen ei toki aina ole aivan yksiselitteistä, mutta lopputalven soisi sujuvan ilman ylilyöntejä, vaikka miten pistää vihaksi.