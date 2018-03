Laulava pastori Roberto BrandÃ£o jatkaa The Voice of Finland -kilpailun suoriin lÃ¤hetyksiin

Luumäkeläisille muun muassa paikallisen Sadonkorjuuseurakunnan perustajana tutuksi käynyt laulava pastori Roberto Brandão pääsi jatkoon torstai-illan The Voice of Finland -laulukilpailussa. Jaksossa Olli Lindholmin kahdeksasta valmennettavasta vain puolet sai jatkopaikan. Brandão lauloi Luis Armstrongin kappaleen What a Wonderful World ja sai sekä yleisön että kilpailun tuomariston liikuttumaan.

Seuraavaksi Brandão etenee kilpailun suoriin lähetyksiin, jotka kuullaan Turun Logomossa 6. ja 7. huhtikuuta. Semifinaali on vuorossa 13. huhtikuuta ja finaalilähetys 20. huhtikuuta.

Kilpailu lähetetään Nelosella.