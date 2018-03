Purhoon perustetaan huomenna Poikamiespankki – ensi-ilta jo loppuunmyyty

Purhon Seuralaan perustetaan Poikamiespankki, jonka tavoitteena on löytää emäntä kaikille kylän vanhapoikaisännille. Elämänsä miehen löytäneelle Lyyli Lemmetyiselle pankki tulee kuin taivaan lahjana, sillä parkkiintuneet vanhapiikatyttäret pitäisi saada pois jaloista.

Mutta kuinkas sitten käykään? Se selviää Seuralan näyttämöllä. Monet luumäkeläisetkin ovat tottuneet vuosittain hakemaan teatterinautintoa Miehikkälän puolella sijaitsevasta Purhon kylästä, jossa Kansalaisopiston näytelmäpiiri työstää uuden näytelmän joka kevät.

Poikamiespankin on käsikirjoittanut Tuija Pitkänen ja sen ohjaa Minna Rasimus. Ensi-ilta perjantaina 16. maaliskuuta on jo loppuunmyyty, mutta muihin näytöksiin on vielä tilaa. Kuukauden aikana näytöksiä on yhteensä 15.

Lue lisää purholaisten näytelmästä 15. maaliskuuta ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.