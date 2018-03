Satun makioille hankittiin defibrillaattori ja henkilökunta koulutettiin antamaan hätäensiapua

Leipomo-konditoria Satun Makioille on hankittu maallikkodefibrillaattori eli sydäniskuri. Leipomon kaikki 18 henkilökunnan jäsentä on myös koulutettu antamaan tarvittaessa hätäensiapua ja käyttämään laitetta.

Laite on tarkoitettu yleiseen käyttöön.

— Defibrillaattori on käytettävissä aina, jos lähistöllä sattuu jotakin ja leipomolla on joku työntekijä paikalla, yrittäjä Satu Neuvonen kertoo.

Neuvosen mukaan ajatus sai alkunsa hänen ensihoitajan kanssa käymästään keskustelusta reilu vuosi sitten.

Yleiseen käyttöön tarkoitetut defibrillaattorit ovat Luumäellä vielä harvassa. Hiljattain vastaava laite hankittiin Heikkilän toimituvalle.