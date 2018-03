Malttia matkantekoon

Miljoonat eivät menneet hukkaan uudella Kuutostiellä. Neljä kaistaa, eritasoliittymät, keskikaide. Kaikki hyviä ratkaisuja, jotka tekevät ajamisesta jouhevampaa ja matkanteosta turvallisempaa. Näin ainakin teoriassa.

Viime kuukausien aikana tapahtuneiden peltikolarien ja ulosajojen valossa tilanne on hämmentävä. Luumäen palomestari Lasse Vallentin vahvistaa Kuutostien kulkijan mututuntuman oikeaksi: vanhalla tiellä sattui vähemmän onnettomuuksia. Vakavilta henkilövahingoilta on onneksi vältytty.

Ihmismieli toimii tässäkin asiassa perin kummallisesti. Mitä parempi tie, sitä helpommin olennaisin unohtuu. Vastuu liikenteen turvallisuudesta on aina loppujen lopuksi kunkin kulkupelin ratin ja penkin välissä. Vauhti, ohitukset ja kaistanvaihdot on sovitettava olosuhteisiin ja ympäröivään liikenteeseen sopiviksi.

Kapeaan ja mutkaiseen Kuutostiehen tottuneille uuden väylän ratkaisut vaativat myös opettelua. Kokemattomille kuljettajille esimerkiksi liittymästä satasen vauhtia kulkevaan liikennevirtaan solahtaminen voi joskus olla tekemätön paikka.

Yhtä lailla tilan arvioiminen voi olla vaikeaa. Mahtuuko rekan ja keskikaiteen välistä ohittamaan? Vai onko parempi pudottaa nopeutta, jättää turvaväli ja jatkaa eteenpäin samalla kaistalla?

Liikenteen muistutetaan toistuvasti olevan yhteispeliä, jossa maltti on valttia. Kokemus on osoittanut moisen olevan joskus silkkaa toiveajattelua. Kertaus on kuitenkin opintojen äiti.