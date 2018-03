Hyvinvointiasemalla havaittu sisäilmaoireita

Luumäen hyvinvointiasemalla on ilmennyt osalla henkilökuntaa sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua.

Oireita ovat saaneet perhe- ja sosiaalipalvelujen työntekijät.

Epäilykset kohdistuvat tällä hetkellä lattiapinnoitteisiin, käytännössä muovimattoihin. Kiinteistö on kunnan omistuksessa ja se remontoitiin kesällä 2016.

— Epäilemme, että muovimatoista lähtee ärsytysoireita aiheuttavia epäpuhtauksia. Yleensä se tarkoittaa, että asennusvaiheessa mattojen alle on jäänyt kosteutta, sanoo Luumäen tekninen johtaja Erik Forstén.

Tilassa on tehty sisäilman riskikartoitus ja otettu näytteitä. Tulokset ovat valmistuneet ja niihin on määrä tutustua piakkoin.

Forsténin mukaan asiaa selvitetään yhdessä kunnan, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja remontin tehneen urakoitsijan kanssa.