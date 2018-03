Oma ja radion puhe viihdyttävät matkaajaa

Viimeisimpien tilastojen mukaan radiota kuuntelee aamuisin reilut 2,5 miljoonaa suomalaista ja suurin kuuntelijapiikki on aamukahdeksalta. Nuoremmat ikäpolvet kuuntelevat radiota eniten autossa, vanhemmat taas kotona.

Omalla kohdallani radion kuuntelu autossa on ollut suoraan suhteessa ajotaitojen kehitykseen. Tuoreen ajokortin kanssa kaikki ylimääräinen hälinä oli vain haitallista.

Pikkuhiljaa pystyin tallimatkoilla avaamaan radion, kun päästiin kaupunkitaajaman ulkopuolelle ja nykyisin radioäänet ovat työmatkojen vakituinen kumppani.

Aikaan ennen autokatosta jouduin talvisin pelaamaan kevytpeitteen kanssa lähes päivittäin, ja auton antenni oli näin ollen pakko ruuvata katolta pois. Ja humps, vähänkin kaupungin keskustasta poispäin ajettuani lakkasi valtaosa kanavista kuulumasta. Taas kerran asia, jonka tärkeyden huomaa vasta, kun sitä ei ole.

Lisäksi on tienpätkiä, joilla vallitsee lähes täysi radiohiljaisuus, kuten esimerkiksi matkalla Jyväskylästä Seinäjoelle. Tosin, jos sillä matkalla kaipaa ajanvietettä, voi aina pysähtyä Keskisen kyläkaupassa, nimimerkillä kokemusta on.

Radio Nova on Suomen suosituimpien kanavien joukossa, luultavasti siksi, koska se on ainoa kanava, joka kuuluu hiljaisemmilla teillä.

Olen ollut vanha sielu jo kauan, joten lempikanavani on nykyisin Yle Puhe. Muutkin kanavan fanit ovat paljastaneet, kuinka monta kertaa on pitänyt parkkipaikalla jäädä kuuntelemaan loppuun mielenkiintoinen juttu.

Paljon toki riippuu haastateltavista, ihmisen kykyä jaaritteluun on hankala arvata etukäteen.

Puheelle päädyin perinteisistä syistä. Kaupallisten kanavien muka-hauskuus alkoi rasittaa, samoin kapeahko soittolista.

Puheen ohjelmien uusinnat osuvat onneksi usein viikonloppuihin, joten haitta on vähäinen.

Aina ei tietysti jaksa sivistää itseään. On niitäkin päiviä, jolloin päivän painavien asioiden kiintiö on täyttynyt kirkkaasti siinä vaiheessa, kun työpäivä on ohi.

Silloin luukutan suosiolla listapoppia ja toivon, että soittaisivat edes yhden biisin Apulantaa.

Toisinaan on myös hyvä kuunnella vain omia ajatuksiaan, mutta kelpo karjalainen puhuu itsekseen helposti ainakin 65 kilometriä. Todistettu tämäkin.

Sukulaismies Satakunnasta ihmetteli taannoin, kun hänen vakioradiokanavansa YleX oli rajusti vähentänyt soitettavan musiikin määrää.

Eurajoella YleX:n ja Yle Puheen taajuudet oli vaihdettu keskenään, ja hän oli pari viikkoa kuunnellut tyytyväisenä Puhetta, ennen kuin alkoi kiinnittää asiaan huomiota.

Kirjoittaja on ESV-Paikallismedioiden toimittaja.