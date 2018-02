Meille kaikille vapaus on tärkeä ja yksi perusarvoistamme. Vapautta on niin monenlaista.

Fyysinen vapaus on olla ilman kahleita, vartijoita ja muureja, olla ravittu ja terve. Nälästä ja janosta meidän on helppo vapautua ja joskus lääketiedekin on hyvänä apuna.

Kaikista tärkein vapauden muoto on mielen vapaus, sinun mielesi on aina vapaa vaikka olisit köyhä, sairas tai kahlittu. Me itse valitsemme meitä rajoittavat asiat ja kannamme myös vastuun päätöksistämme.

Vapaus on mielentila, jolloin voit olla täysin oma itsesi riippumatta paikasta, ajasta, ympäristöstä, ihmisistä tai mistään sinua rajoittavista tekijöistä.

Voit olla ylpeä siitä, mitä olet tähän päivään mennessä saavuttanut ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun ruokit mieltäsi hyvyydellä, ilolla, lempeydellä, ystävällisyydellä, rakkaudella, avuliaisuudella, rehellisyydellä, luotettavuudella ja uskollisuudella.

Luojan luoma luonto on meille erinomainen opettaja, niin kovissa myrskyissä kuin tyynenä kesäpäivänä. Siellä ei ole ulkokultaisuutta, epärehellisyyttä tai rooleja, joihin me ihmiset usein sorrumme.

Välillä luonto tuntuu armottomalta, mutta se on myös elämämme ylläpitäjä, joten kohdelkaamme sitä kauniisti ja hellästi.

”Maailma on kaunis ja hyvä elää sille

Jolla on aikaa ja tilaa unelmille

Ja mielen vapaus, ja mielen vapaus

On vapautta istua iltaa yksinänsä

Ja tuntea tutkia omaa sisintänsä

Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä

On vapautta vaistota viesti suuremmasta

Ja olla kuin kaikua aina jatkuvasta

Ja elää elämäänsä, ja elää elämäänsä”

(Irwin Goodman: Maailma on kaunis)

Kirjoittaja on Luumäen seurakuntamestari.