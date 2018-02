Kunta palkkaa lisää siivoojia säästääkseen kuluissa

Luumäen tekninen lautakunta on saanut luvan täyttää kaksi siivoojan toimea siivouspalvelussa. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantaina.

Teknisen johtajan Erik Forsténin mukaan toinen toimi pyritään täyttämään määräaikaisuuksia tehneellä työntekijällä. Yhtä siivoojaa haetaan avoimella haulla.

Siivouspalvelu toimii tällä hetkellä vajaalla henkilöresurssilla.

Henkilöstösuunnitelmaan on mitoitettu yhdeksän siivoojaa, mutta vakituisessa työsuhteessa on kahdeksan siivoojaa, joista kaksi tekee siivoustyötä korkeintaan puolet työajasta. Näin ollen vaje on kaksi työntekijää.

Forsténin mukaan tällä hetkellä työt, joihin kunnan resurssit eivät riitä, teetetään siivousalan yrityksellä. Ostopalveluihin käytetään enemmän rahaa kuin mitä tehtävien teettäminen omalla henkilöstöllä maksaisi.

Tiedossa olevien työlomien takia ostopalvelusta tai sijaisjärjestelyistä ei päästä resursseja lisäämälläkään kokonaan eroon.