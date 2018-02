Kaatovaraa jäi vielä

Luumäen hirvistä on tullut maakunnallinen puheenaihe. Itsenäisyydentien alueella poukkoilevat hirvet aiheuttavat kolaririskin. Yhteentörmäyksiltä ei ikävä kyllä ole vältytty. Toki ihmiselläkin on näppinsä pelissä, sillä hirvet ovat häkeltyneet uuden Kuutostien riista-aitojen katkaistua luontaisen vaellusreitin.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) reagoi hiljattain tilanteeseen kiristämällä nopeusrajoitusta Itsenäisyydentiellä ja asentamalla hirvivaaramerkkejä. Maakuntalehti Etelä-Saimaa kertoi aiemmin (27.1.), että Toikkalan Erä on hakenut poikkeuslupaa alueen hirvien ampumiseen.

Myös Metsänhoitoyhdistys Kaakon valtuusto on huolissaan. Tammikuussa julkaistun kannanoton mukaan yhdistyksen alueella on liikaa hirviä asetettuun kantatavoitteeseen nähden. Männyn taimet maistuvat hirville, ja kun syöjiä on jatkuvasti yli tavoitteen, puuston uudistaminen vaikeutuu merkittävästi. Valtuusto vetosi metsästäjiin ja painotti hirvenkaatolupien käyttämistä kokonaisuudessaan.

Riistakeskus kertoi alkuviikolla hirvien metsästysmäärät kuluneelta jahtikaudelta. Luumäen riistanhoitoyhdistys kaatoi alueeltaan yhteensä 270 hirveä. Myönnettyjen 286 pyyntiluvan kaatoaste oli 70,6 prosenttia. Lupien täysimääräistä käyttämistä vaikeuttaa muun muassa kannan alueellinen vaihtelu.

Koko Kaakkois-Suomen alueella hirviä kaadettiin 3 026 eli reilut 200 enemmän kuin viime vuonna. Kaatovaraa jäi edelleen, sillä lupien käyttöaste oli Kaakkois-Suomessa 82,8 prosenttia.