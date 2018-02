Rantsilanmäen hulevedet huolettavat maanomistajia

Neljä maanomistajaa on nyreissään siitä, miten Rantsilanmäen liikenneasemien hulevesiasiaa on viety eteenpäin. Maanomistajat katsovat, ettei heitä ole kuultu asiassa riittävästi. He pitävät ajatusta hulevesien johtamisesta maillaan sijaitsevaa avo-ojaa pitkin Kirkkojokeen erittäin huolestuttavana monestakin syystä.

Maanomistajat ovat huolissaan siitä, mitä haitallisia aineita hulevedet tuovat tullessaan liikenneasemien pihoista ja kuinka paljon vesistä tulvii rankkasateilla pelloille. Toinen suuri huolenaihe on Kirkkojoki, johon he uskovat lisääntyneen vesimäärän vievän mennessään maa-ainesta.

Pahimmillaan maanomistajille koituu suoria lisäkustannuksia suunnitelluista omista putkitushankkeista.

