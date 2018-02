Nopeusrajoitettuja autoja kannattaa tuoda mopoautojen tilalle

Hyvä, että liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee muutoksia lainsäädäntöön, jotta nuorten ajoneuvot vaihtuisivat nopeusrajoitettuihin henkilöautoihin mopoautojen asemesta.

Uudistusta kannattaa ehdottomasti selvittää ja viedä eteenpäin.

Heikkorakenteiset, usein lasikuituvalmisteiset, mopoautot ovat onnettomuuteen joutuessaan todella turvattomia.

Liikenteen nopeissa tilanteissa mopoauto näyttää autosta käsin äkkivilkaisulla pikkuautolta. Mopoauton turvallisuus- ja nopeusominaisuudet eivät kuitenkaan vastaa alkuunkaan henkilöautoja.

On tärkeää huolehtia siitä, että mikäli mopoautot vaihdetaan nopeusrajoitettuihin henkilöautoihin, muutoksista ei tule liian kalliita tekniikan osalta. On myös selvitettävä, millaisia muutoksia uudistus vaatii ajokorttilainsäädäntöön.

Mopoautojen turvallisuudesta on keskusteltu jo vuosia ja on hyvä, että ministeriö on vihdoin ottanut turvallisuushuo-

let tosissaan suunnitellessaan muutoksia lainsäädäntöön.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.) sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen.