Medialukutaidossa riittää opeteltavaa

Sanomalehtiviikkoa on vietetty Suomessa jo yli 20 vuotta. Tänä vuonna viikon teema on ”Sinulla on oikeus tietää”. Erityisesti kiinnitetään huomiota median luotettavuuteen ja mediaetiikkaan. Mainitut painotukset ovat tarpeellisempia kuin koskaan. Koulut luotettavina laitoksina ovat oikea paikka opettaa medialukutaitoa, jota tarvitsevat enenevissä määrin jo alakouluikäiset.

Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan yläkouluikäisistä nuorista 80 prosenttia käyttää päivittäin sosiaalista mediaa ja YouTube -palvelua. Nuoret luottavat sosiaaliseen mediaan selvästi aikuisväestöä enemmän, ja uutisen käsite on laventunut.

Noin joka viides 13–15-vuotias törmää verkossa virheelliseen, valheelliseen tai epäselvään tietoon usein ja neljä viidestä vähintään silloin tällöin.

Nuoret luottavat omiin kykyihinsä tunnistaa valeuutinen ja kokevat medialukutaitonsa varsin vahvaksi. Pienemmillä lapsilla tilanne on kuitenkin toinen: tubettajan kertomaa pidetään totena siinä missä sanomalehdessä julkaistua uutistakin.

Perinteiset mediat eivät koskaan tietoisesti julkaise virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Uutisointi perustuu asiatietojen tarkistamiseen ja luotettaviin lähteisiin.

Täysin virheettömiä sanomalehdet eivät suinkaan ole, mutta ne ovat sitoutuneet Journalistin ohjeisiin ja näin ollen korjaavat virheensä viipymättä. Kuten Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström taannoin kiteytti: aito ja oikea journalismi on itseään korjaavaa.