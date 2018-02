Talitiainen ja sinitiainen olivat Pihabongauksen yleisimmät linnut Luumäellä – kuusitiainen yllätti

Birdlifen pihabongaus viime viikonloppuna oli Luumäellä suosittu tapahtuma, sillä havaintoja ilmoitettiin lähes 30 pihalta.

Talitiaiset ja sinitiaiset kilvoittelevat yleisimmän pihalinnun tittelistä. Luumäellä talitiaiset ovat runsaampia

kuin sinitiaiset ahkeran talviruokinnan ansiosta.

Sukunsa pienimpiä, kuusitiaisia kuudessa paikassa, mikä on runsaampi määrä kuin naapurikunnissa. Valtakunnallinen trendi on metsälajien eli hömö- ja töyhtötiaisten väheneminen. Niitä havaittiin alle kymmenellä pihalla.

Suosittujen ruokavieraiden viherpeippojen määrä on huippuvuosiin verrattuna laskusuunnassa, kun taas punatulkut ovat nousemassa aallonpohjasta. Niitä havaittiin kymmenkunnalla ruokintapaikalla, Hietamiehen kylässä lähes 30.

Pihabongauksen mielenkiintoinen parivaljakko on pikkuvarpunen ja tavallinen varpunen, joka ennen oli valtalaji serkkuunsa verrattuna. Pikkuvarpusia kerääntyi Jurvalanharjulle jopa 40, mutta varpusia havaittiin vain kaksi Karhunkylässä. Syynä varpusten ja keltasirkkujen vähenemiseen on maatalousympäristön köyhtyminen. Karja on siemensyöjien ystävä.

Harmaapäätikka oli Luumäellä ennen harvinaisuus, mutta talviruokinnan myötä laji on yleistynyt. Sitä havaittiin kuudella pihalla. Käpytikka sen sijaan näyttäytyi kahdella pihalla kolmesta.

Pihlajat ovat tyhjentyneet marjoista, sillä vain yksi tilhiparvi oli liikkeellä.

Taavetissa on cityn merkkejä. Yksi niistä on kesykyyhkypari, joka saatiin bongattua tapahtuman aikana. Neljällä pihalle kuului entisen erämaalinnun korpin ronkkumista.