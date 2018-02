Roberto Brandão laulaa tänään The Voice of Finland -kilpailussa televisiossa

Luumäellä useiden vuosien ajan ennen Vantaalle muuttoaan vaikuttanut brasilialaislähtöinen pastori Roberto Brandão esiintyy tänä iltana Nelosen laulajakykyjä etsivässä ohjelmassa The Voice of Finland. Brandão esittää ääni ratkaisee -jaksossa kappaleen Sign of the Times.

Ääni ratkaisee -jaksossa kauden tähtivalmentajat Toni Wirtanen, Olli Lindholm, Redrama ja Anna Puu valitsevat mielestään lupaavimpia laulajia omiin tiimeihinsä. Jatkossa valitut laulajat taistelevat jatkopaikoista laulamalla toisiaan vastaan.

Ohjelma nähdään Nelosella tänään perjantaina 2. helmikuuta kello 20.

Luumäen Lehti julkaisi Roberto Brandãon haastattelun 11. tammikuuta ilmestyneessä numerossaan.