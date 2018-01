Timo-Esa Tuuri kokee itsensä onnekkaaksi mieheksi

Haaveista totta. Ohjenuora on ohjannut Timo-Esa Tuurin elämää halki vuosikymmenien.

Esimerkki löytyy kotisaunan lauteilta Jurvalan Pihlajaniemestä. Näkymä Kivijärvelle on huumaava. Vuodenajan vaihtelut eivät tylsistytä katsojaa koskaan.

— Ei Pohjanmaan poika arvannut mihin päätyy. On tämä mahtavaa. Oma rantasauna järven rannalla.

Kotia on pidetty Luumäellä vuodesta 2012. Kun Pihlajaniemeä kaavoitettiin, Tuurin pariskunta kävi katsomassa tonttia. Niemi oli pusikoitunut. Ilmassa oli ripaus uudisraivaajahenkeä, kun he tarkastelivat puuston valtaamaa tonttia.

— Silloin tuli tunne, että tänne haluamme muuttaa. Lapset muuttivat kotoa ja mietimme olemmeko onnellisia velattomia, vai vielä onnellisempia velallisia.

Onnellinen velallisuus vei voiton.

Lisää aiheesta 25.1. ilmestyneessä Luumäen Lehdessä.