Positiivista ajattelua ei moni yhdistäisi kuntakenttään

Kuntia on laitettu paremmuusjärjestykseen niin palvelutason, talouslukujen kuin kuntalaisten onnellisuudenkin perusteella. Nyt kunnissa on havahduttu myös maineen merkitykseen elinvoiman lisääjänä.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on tutkinut väitöskirjassaan kuntien mainetta. Tutkimus osoittaa, että kunnan menestyksen kannalta ratkaisevinta on seudun sisäinen maine eli paikan henki, joka synnytetään yhdessä tekemisellä.

Maine vaikuttaa vetovoimaisuuteen ja siten elinvoimaisuuden lisääntymiseen.

Esimerkkinä naapurikaupunkimme Kouvola, joka on kärsinyt huonosta maineesta vuosia. Siellä osa asukkaista ja päättäjistä kyllästyi ainaiseen valittamiseen, kaupungin huonoon imagoon ja negatiivisten mielikuvien kierteeseen. Syntyi Positiivisten ihmisten Kouvola -ryhmä. Ryhmä on kerännyt tuhansia asukkaita, jotka haluavat parantaa kotikaupunkinsa mainetta myönteisillä mielikuvilla.

Sosiaalisen median tutkija Suvi Uski on havainnut, että positiivisten ihmisten someryhmien suosion kasvu heijastelee laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä, jossa myönteisyys on noussut vastareaktiona järjettömälle vihaamiselle. Ihmiset ovat alkaneet ajatella, että heillä on oikeus puolustaa tärkeitä asioita myönteisellä tavalla, jos kerran toisilla on oikeus vihata ja haukkua.

Avoimuus, yhteisöllisyys, positiivinen ilmapiiri ja asenne, näitä löytyy omasta kuntastrategiastammekin. On tärkeää pyrkiä tietoisesti muuttamaan kateus kannustukseksi ja tsemppaamiseksi, rakentaa luottamusta ja yhteishenkeä. Vahva yhteishenki näkyy ja kuuluu kauas. Asenne ratkaisee — aina.

Eihän kukaan kuvittele elävänsä pumpulissa, jossa haasteemme ja ongelmamme voitaisiin vaieta myönteisen ajattelun voimalla tai sulkemalla silmämme realiteeteilta? Ei, kyllä kriittisyyttä ja epäkohtien esille tuomista tarvitaan, mutta ongelmien ja haasteiden ratkaisuun voi tarttua myönteiselläkin asenteella hakemalla luovia ratkaisuja.

Harvoin asiat ovat niin mustavalkoisia, että niihin löytyisi vain yksi oikea ratkaisu ja totuus.

Myös paikkakunnan poliittisen keskustelun ilmapiiri vaikuttaa. Avoin, keskusteleva, kuunteleva ja toisia arvostava ilmapiiri luo ja lisää luottamusta koko päätöksenteko-organisaatiota kohtaan. Asioista voidaan olla eri mieltä, mutta ilmapiiri voi säilyä silti myönteisenä.

Positiivisen ilmapiirimme vahvistaminen on tärkeää. Jokainen on käyntikorttimme maailmalla ja halutessaan maineemme kohottaja: niin kuntalainen, luottamushenkilö, virkamies, yrittäjä, kuin vapaa-ajan asukaskin.

Lähdetään havainnoimaan myönteisiä ilmiöitä, asioita ja henkilöitä ympärillämme. Lisätään positiivista kierrettä ja korostetaan vahvuuksiamme. Parannetaan asennetta ja päätetään, että meillä Luumäellä lasi on aina puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä.

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuuston puheenjohtaja.