Hotelli Salpan kaavaa rukataan uusiksi

Hotelli Salpan alueen asemakaavaa ryhdytään uudistamaan. Uusi kaava on määrä saada kunnanvaltuuston käsittelyyn loppuvuoden puolella.

Kaavamuutosalue koskee hotellin alueen lisäksi Impilinnan kiinteistöä. Lisäksi huoltoaseman alue hotellin vieressä on sisällytetään mukaan kaavaprosessiin.

Kaavamuutosalueen koko on noin 2,5 hehtaaria, ja sen alullepanija on hotellin ja Impilinnan kiinteistöt omistava Kivijärven rantakiinteistöt Oy, joka myös vastaa kaavaprosessin kuluista.

— Kaavamuutoksella pyritään kehittämään hotellin ja siihen liittyvien palvelujen toiminnallisuutta, sanoo Kivijärven rantakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kourula.

Naapurit ja lähialueen asukkaat halutaan pitää kartalla suunnitelmista. Kourulan mukaan Salpassa järjestetään lähiaikoina infotilaisuus, jossa kaavasuunnitelmia avataan paikallisille.

Lue lisää 25.1. ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.