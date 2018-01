Kaikki me olemme elämässämme kukin oman pituisella matkalla poistuaksemme sitten suureen tuntemattomaan.

Täyttäessäni viisikymppiä mietin jalkapallotermein, että ensimmäinen puoliaika on elämässäni vihelletty ja toisella poistutaan pelistä, jota muut jatkavat. Tuo ajatus pyöri mielessäni kunnes havahduin, että pitäisi elää hetkessä tässä ja nyt. Olen ollut jo lähes pari vuosikymmentä eläkkeellä ja kivalle tuntuu.

Tokipa askel on jo hidastunut, mutta samat lenkit ja kuntoilut yhdessä tallataan. Hyvä, ettei polkunsa pituutta tiedä, vaan voin unelmoida tekeväni uuden ikäennätyksen suvun historiassa. Unelmia pitää aina olla, jos joku niistä ihmeekseen toteutuu, tulee löytää uusia.

Sain ensimmäisen työpaikkani himpun alle 16-vuotiaana ja pidin kovin duunarin roolistani. Tultuani työn perässä tänne etelään, nyt teettäjäksi, halusin omalta osaltani työllistää nuoria.

Usein muistelen niitä monia nuoria tyttöjä ja poikia, jotka työllistin kesäisin ollessani tiemestarina Taavetissa ja myöhemmin työmaapäällikkönä Lappeessa. Kaikki nuoret olivat innolla mukana työn touhussa vanhempien tekijöiden opastaessa heitä työn saloihin.

Useimmat nuorista jatkoivat sitten opintojen parissa. Valmistuttuaan arvaten hekin ovat matkanneet työn perässä eri puolille maatamme uusiin olosuhteisiin. Työpaikka on nuorelle ponnahduslauta itsenäistä elämää kohti ja myös mahdollisuus saada jalat oman pöydän alle.

Kesätyössä jo moni näki ja koki, miten hyvin vakiporukka hommat hallitsi ja nuoret oppivat. Työnmaku jäi siitä mieliin ja työkokemus on aina tärkeää jatkossa. Luumäen kunta työllistää osaltaan nuoria ja se on hyvä asia. Nuorisotyöttömyys on aina huono juttu, sillä näin heistä saattaa muodostua useammin baarikärpäsiä kuin tulevia jämäköitä vastuunkantajia yhteiskunnassamme.

Toki yleinenkin työttömyys on ongelma. Jonkin verran se on vähentynyt hallituksen niin sanotun aktiivimallin avulla ja noususuhdannekin osaltaan laskee työttömyyttä.

Ongelmia silti on. Työttömät eivät työllisty syrjäseuduilla töiden keskittyessä enemmän telakoiden ja autojen valmistuksen myötä Varsinais-Suomeen sekä suurten kaupunkien läheisyyteen Etelä-Suomessa.

Muutto työn perässä muualta maastamme tuntuu nykyään takkuavan. Sodan jälkeen pohjoisesta oli pakko muuttaa etelään, jos työtä ja rahaa halusi näppeihinsä.

Nuorten osalta muutto uudelle paikkakunnalle lienee tänäänkin helppoa, mutta jo vakituisen asunnon hankkinut on nykyään ongelmissa sen myynnissä.

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas.