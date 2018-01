Luumäen K-marketin kauppias Hermanni Natunen valittiin alueensa parhaaksi K-market kauppiaaksi.

Palkinnon perusteina olivat erinomainen myynnin- ja asiakastyytyväisyyden kehitys, suunnitelmallinen toiminta sekä jatkuva oman toiminnan uudistaminen.

— Kovasti on tehty henkilökunnan kanssa töitä kaupan kehittämisen eteen ja tietenkin herkällä korvalla asiakkaiden toiveita tämän suhteen kuunneltu. Paljon saamme palautetta asiakkailta, mutta välillä on pitänyt myös luottaa oman intuitioon siitä, mikä voisi olla se kaupan seuraava iso juttu, Hermanni Natunen kertoo tiedotteessa.

K-Market Taavetti sai myös Vuoden asiakastyytyväisyys -palkinnon.

— Ensimmäisen kauppiasvuoteni aikana Taavettiin on saatu paljon paikallisia tuotteita ja hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi kaupan oma kahvi, jatkaa Natunen.

Natunen on toiminut kauppiaana Taavetissa noin vuoden päivät.

— Kauppamme ovessa lukee, että Taavetti on hyvän fiiliksen kyläkauppa. Hyvä fiilis näkyy monessa asiassa. Se tarkoittaa että henkilökunta on hyvällä tuulella ja silloin on asiakkaidenkin mukava tulla ostoksille, summaa Natunen.

Palkinto julkistettiin K-Marketin kauppiaspäivillä Vantaalla tällä viikolla.