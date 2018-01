Ulkojäätilanne on hyvä, mutta ladut kaipaisivat lisää lunta

Tiistain luihin ja ytimiin yltävä sää ei pelottanut Anni Munnetta ja Suvi-Tuuli Pentikäistä. Yhdeksäsluokkalaiset suuntasivat heti koulun jälkeen luistelemaan koulun takaiselle kentälle.

— Ei tämä tuuli säikäyttänyt yhtään, Pentikäinen todisti.

Talvilajien tilanne näyttää tällä hetkellä vähintään kohtuulliselta. Luistelupuolella tilanne on suorastaan hyvä, hiihtoladuille puolestaan tarvittaisiin lisää lunta.

Taavetista lähtevää valaistua latua on hiihtokunnossa noin 4,5 kilometriä. Sivakoida voi niin perinteisen, kuin vapaankin tyyleillä, kertoo Luumäen kunnan liikuntapaikkojen hoitaja Veli Koskinen.

Kaikkiaan kunnan toimesta hoidettua hiihtokuntoista baanaa on valmiina noin 15 kilometrin verran.

Liikuntapaikkojen hoitajan toive on selvä. Lisää lunta.

Myös Heimala—Okkola-alueen ladut ovat hyvässä kunnossa, viestittää latuja ylläpitävä Jorma Pennanen. Hiihtobaanaa on kunnossa noin 17 kilometriä, josta kaikki on perinteisen hiihtotavan latua.

Ulkojäiden suhteen tilanne on lähes erinomainen. Ainoastaan Kangasvarren koulun jää on vielä epätasainen ja vaatii entraamista.

Luistelemaan pääsee Taavetissa myös lukion takana sijaitsevalla hiekkakentällä.

Risulahden kaukalo on kunnossa, samoin Kirkonkylän luistelukenttä, jonka jäädyttämisestä vastaa kyläyhdistys.