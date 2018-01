Tänään torstaina pääsee tutustumaan Taavetin päiväkotiin ja lukion kurssitarjontaan

Taavetin uusi, viime syksynä käyttöönotettu päiväkoti on tänään torstaina avoinna kaikille kiinnostuneille kello 16-19. Päiväkodinjohtaja Outi Kivirannan mukaan avointen ovien päivää vietetään ilman lapsia eli ohjelmassa on päiväkodin tilojen ja toiminnan esittelyä ilman erityistä ohjelmaa.

Tänä iltana tarjoutuu mahdollisuus tutustua myös viereisen Taavetin lukion toimintaan ja kurssitarjontaan. Kello 18-19.30 järjestettävä tilaisuus on suunnattu erityisesti tuleville opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen, mutta se on avoin muillekin. Lukion esittelyn lisäksi paikalla on esittäytymässä myös Saimaan ammattiopisto Sampo.