Lopettakaa ihmisten lokerointi

Kurkkua kuristaa, hengittäminen vaikeutuu, suolaiset kyyneleet tipahtelevat maahan. Epäonnistuin taas kerran, en yltänyt tavoitteeseeni.

Olen huono kykenemätön ihminen, joka ei koskaan tule saavuttamaan mitään, mitä muut saavuttivat jo aikoja sitten.

Lopulta en jaksa enää yrittää, kun tiedän, etten kuitenkaan saavuta odotuksiani. Olen kuin juoksija, joka kiihdytti liian aikaisin, väsyi, päästi muut ohitsensa ja saapui viimeisenä maaliin.

Perfektionismi on ollut läsnä elämässäni aina. Se määräilee minua yhä ja vie kaiken energiani. Olen käyttänyt kotitehtävien tekoon kolminkertaisen ajan luokkalaisiini verrattuna, pyyhkinyt virheet ja pyyhkinyt silloinkin, kun virheitä ei ole ollut.

Olen lannistunut jokaisesta epäonnistumisesta ja kärsinyt alemmuuden tunteesta. Ja mitä olen saanut kuulla? Olen kuulemma hikke, hikari, hikipinko, pilkunviilaaja, neiti täydellinen ja pahan luokan perfektionisti. Sitä en myönnä, kuinka moni nimityksistä pitää paikkaansa, mutta pahalta on tuntunut jokainen, oli totta tai valhetta.

En ole perfektionisti, koska nautin täydellisyydestä. Olen perfektionisti, koska en voi sietää epätaydellisyyttä. Joku voisi väittää, että jatkuva täydellisyyden tavoittelu on pilannut elämäni, mutta mielestäni se on vain opettanut, kuinka turhaa on käyttää monia tunteja ja kyynelkanavia asiaan, jonka voisi hoitaa muutamassa minuutissa iloisin mielin.

Silti minua satuttaa, kun joku mainitsee asiasta, sillä en ole vieläkään päässyt yli viastani.

Muistuttaisin jokaista siitä, kuinka ei voi koskaan tietää, mitä joku toinen on käynyt läpi, ja miten jokin harmittomalta kuulostava liikanimi voi häneen vaikuttaa.

Nimittely on lapsellista ja hyödytöntä. Se ei aja ihmisten välistä tasa-arvoa, vaan päinvastoin jakaa ihmisiä eriarvoisiin ryhmiin.

Lopettakaa jo ihmisten tarpeeton lokerointi.

Kirjoittaja on Taavetin koulun 9. luokan oppilas.