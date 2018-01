Aktiivi- vai rangaistusmalli?

Eduskunnassa äänestettiin joulun alla työttömille suunnatusta aktiivimallista.

Jatkossa työttömyysturvaan tehdään 4,65 prosentin leikkaus, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole ollut palkkatöissä, harjoittanut yritystoimintaa tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Jotta aktiivisuusehto täyttyisi, pitää olla töissä 18 tuntia kalenteriviikon aikana, ansaita yritystoiminnasta vähintään 240 euroa tai olla vähintään viisi päivää työllistymistä edistävissä palveluissa tarkastelujakson aikana.

Nimi on kaunis, mutta sisältö katala: käytännössä tukea leikataan, vaikka itse tekisi työnhaussa parhaansa siinä onnistumatta.

Tukea siis leikataan, vaikka tekisi kymmeniä työhakemuksia tai vaikka toimisi tuntikausia vapaaehtoistyössä.

Tämä yksinkertaisesti ei kannusta vaan kyykyttää, pompottaa ja simputtaa etenkin, kun te-toimistoja ei velvoiteta työllisyyspalvelujen tarjontaan.

Hallitus on tehnyt jo aiemmin monia leikkauksia työttömyysturvaan, jota on lyhennetty ja pienennetty.

Tämä lisäys on poikkeuksellisen eriarvoistava ja länsimaisen käytännön vastainen, kun työtön joutuu leikkuriin riippumatta omasta toimeliaisuudestaan. Siksi tuntuu erityisen pahalta, kun keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri julkisesti kirjoittaa aktiivimallin ajamisen olevan ihmisistä välittämistä.

Tunnustan käsitykseni ihmisistä välittämisestä olevan hyvin erilainen. Siksi toivon, että saamme tämän kammottavan lakiesityksen kumottua.

Kirjoittaja on kansanedustaja (vihr.).