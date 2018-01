KAAKKO18 avaa taidemuseon uuden vuoden

Lappeenrannan taidemuseon uuden vuoden avaa KAAKKO18-näyttely, jossa on esillä 42 taiteilijaa Kaakkois-Suomesta. Näin kattavasti kaakkoissuomalaista taidetta ei ole nähty taidemuseossa yli 20 vuoteen.

20. tammikuuta avautuvan näyttelyn teemana on läheisyys. Läheisyys on teoksissa näkyvää, värillistä, tuntuvaa, sisällöllistä tai jotain muuta. Aihetta on käsitelty teoksissa kriittisesti, pehmeästi, kyseenalaistaen, yllättävistä näkökulmista ja myös kirjaimellisesti.

Näyttely rakentui Kaakon taiteen jäsenjärjestöjen jäsenille suunnatun haun kautta. Teokset ja taiteilijat valitsivat kuvataiteilija Komugi Ando ja muotoilija-kuraattori Teemu Salonen.

Näyttelyn päättää Kaakkois-Suomen ensimmäinen teosmyyntitapahtuma 17.—18. maaliskuuta.