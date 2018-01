Välttämättä ei tapahdu mitään

Monille on olemassa jokin kirja, johon he palaavat uudestaan ja uudestaan hakemaan neuvoja, lohtua tai inspiraatiota. Kirja, jota lehteiltyään löytää taas hetkeksi uskon itseensä ja ihmiskuntaan.

Minulle tuo teos on Kathrin Passigin ja Sascha Lobon Elämä järjestykseen ilman rahtuakaan itsekuria (Atena 2009).

Teoksen pääviesti on, että prokrastinaatiossa eli vitkuttelussa ei ole mitään hävettävää, että ihmiset jättävät asioita viime tippaan tai kokonaan tekemättä enemmän kuin yleisesti luullaankaan, ja että se on itseasiassa hyvin terve reaktio tässä kaoottisessa ja hankalassa maailmassa.

Prokrastinaatio tarkoittaa sitä, että ihminen siirtää kaikenlaisia velvollisuuksiaan mukavuudenhalusta tuonnemmaksi, jopa hamaan tulevaisuuteen asti.

Sisimmässämme tiedämme, että velvollisuuksista seuraa jonkinlaisia rajoituksia, ja kuviteltujenkin pakkojen välttäminen on osa onnellisuuteen pyrkimystä. Haluamme mieluummin viettää varmoja onnen hetkiä nyt, kuin mahdollisesti paljon kurjempia hetkiä kohta. Usein tekemättä jättämisen seuraus ei ole niin kamala kuin luulisi, ja joskus asiat jopa korjaantuvat itsekseen.

Vitkuttelijoille on perinteisesti elämäntaito-oppaissa tarjolla kaksi tietä onneen: täydellinen ryhdistäytyminen heti huomenna tai oravanpyörästä hyppääminen ruusutarhuriksi. Passig ja Lobo kritisoivat tätä näkemystä ja kannustavat järjestämään elämän siten, että sitä ei tarvitse järjestää.

Tämä ei tarkoita sohvaperunaksi heittäytymistä. Kirjoittajat myöntävät, että ikäviltä hommilta niin työssä kuin vapaa-ajallakin voi olla mahdoton välttyä täysin, mutta ainakin mielekkään tekemisen osuus tulisi saada mahdollisimman korkeaksi.

Tehtävälistat ovat usein vain yksi keino viivytellä lisää. Myös itsekuri saa kirjoittajien käsittelyssä kyytiä. Se ei todellakaan ratkaise mitään, mutta sen avulla voi tehdä elämästään ”pysyvästi onnetonta”.

Kun ihminen pakottaa itsensä tekemään epämiellyttävää työtä, hän kärsii ja on tehoton – ja näin ollen vitkuttelunkin määrä vain lisääntyy. Hyväksi todettuja vitkuttelijan apukeinoja ovat kirjan mukaan esimerkiksi tehtävien selkeä ohjeistus ja pitävät deadlinet. Kun laiva lähtee, se lähtee.

Hyvän vitkuttelun tunnistaa siitä, että korvaava puuha saa ihmisen innostumaan, toteavat Passig ja Lobo.

Täysin hyödytöntä ajanhaaskausta onkin loppujen lopuksi olemassa kovin vähän, eikä mikään laki määrää olemaan hyödyllinen koko ajan. Usein kyse on vain siitä, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää kunakin ajankohtana.

Linus Torvalds kehitti Linux-käyttöjärjestelmän vitkuttaessaan opintojaan, Charles Darwin valitsi löytöretkeilyn pappisseminaarin silkalla itsekurilla läpäisyn sijaan.

