Kuuluuko tinasta ennustaminen sinun uudenvuoden perinteisiisi?

Tinan sulattaminen kauhassa ja kumoaminen vesiämpäriin on vanha uudenvuodenaaton tapa. Jähmettyneen tinan muodosta on voinut laatia ennustuksia tulevalle vuodelle. Mitä enemmän röpelöistä pintaa, sitä enemmän rahaa on ollut luvassa.

Kuuluuko tinan valaminen ja siitä ennustaminen sinun uuteenvuoteesi? Jatkuuko perinne siitäkin huolimatta, että tinakenkiä myytiin tänä vuonna viimeistä kertaa ja jatkossa tinan sijaan suositellaan sulatettavaksi sokeria tai mehiläisvahaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) päätyi kieltämään pääosin lyijyä sisältävän tinan maahantuonnin ensi vuoden maaliskuusta alkaen. Lyijy on luokiteltu vaaralliseksi lisääntymisterveydelle. Onko kielto mielestäsi perusteltu?

