Joululahja liikkujille

Joulu on kiireettömyyden ja rauhoittumisen aikaa. Jouluna on lupa olla jouten, syödä hyvin ja viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa.

Hyvin usein parikin päivää pelkkää lokoilua on riittävästi. Erityisesti innokkaimmat liikkujat eivät enää tapaninpäivänä malta pysyä aloillaan. Aivot kaipaavat happea ja lihakset liikuntaa.

Kinkunsulattelu on monissa perheissä myös perinne. Kävely- tai hiihtolenkki sopii kaikenikäisille. Yhtä lailla pari tuntia ulkojäillä tai pulkkamäessä tekee ihmeitä. Sohvan nurkasta irrottautuminen voi olla vaikeaa, mutta liikkeelle lähteminen palkitsee.

Lisämotivaatiota pyhien liikkumiseen tuo viime vuotta valkeampi joulu. Lunta on jäänyt maahan sen verran, että hiihtolatuja on saatu ajettua ja pulkkailemaankin on jo päässyt. Ulkokaukaloiden jäätilanne on isompi kysymysmerkki.

Kunnat ylläpitävät liikuntapaikkoja, mutta asukkaat tekevät paikoin paljonkin myös talkootyönä. Jouluun on vielä sen verran aikaa, että yhden lahjatoiveen ehtii esittää yhteisesti kaikille liikkujille.

Vältetään laturaivo ja kaikenlainen turha tappelu ja mielipaha huomioimalla kanssaliikkujat. Hiihtoladut ovat hiihtäjiä varten. Lenkkeilijät ja koiranulkoiluttajat löytävät oman tilansa niin taajamasta kuin luonnonhelmasta. Moottorikelkoille reitit on selvästi merkattu.

Pidetään ulkokaukaloiden pukukopit ja muut yhteiset tilat siisteinä ja kunnossa. Ilkivalta ja muu typeryys jääkööt korkeintaan ohikiitäviksi ajatuksiksi.

Rauhallista ja sopivan liikunnallista joulua!