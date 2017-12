Oletko ensimmäisten joukossa hiihtoladuilla?

Lunta on satanut juuri sen verran, että Luumäelle on tehty ensimmäiset hiihtoladut. Taavetissa pääsee sivakoimaan vajaan viiden kilometrin verran valaistua latua, tosin vain vapaalla hiihtotyylillä. Lisäksi Jorma Pennanen on kunnostanut Heimala-Okkolan suunnalle hiihtolatua.

Joko sinä olet aloittanut hiihtokauden? Kerro samalla mielipiteesi Luumäen latuverkoston riittävyydestä.

