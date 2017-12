Elämä ja kuolema

Thermopylain solassa, kun petturi oli johdattanut vihollisen myös heidän taakseen, kreikkalaisryhmän päällikkö sanoi miehilleen: Huomenna me kaikki kuolemme.

Tuppuran saaressa, kun vihollisen tankit olivat saartaneet saaren ja ainoa panssaritorjuntatykki oli tuhoutunut, isäni alikersantti Tauno Jalmari Santapukki olisi voinut sanoa miehilleen: Tänään me kaikki kuolemme.

Syöpäosaston hoitohuoneessa keskustellaan myös kuolemasta. Hoito parantaa tai antaa jatkoaikaa elämälle. Kummin vain, niin lopulta me kaikki kuolemme omia aikojamme. Se on vain hyväksyttävä. Tärkeää on se, miten aikamme käytämme sitä ennen.

Runoilija Arvo Turtiainen kirjoitti: Elä elämäsi työtä tehden. Raamattumme kehottaa elämään uskossa, toivossa ja rakkaudessa, joista rakkaus on suurin.

Ehkä elämämme on ollut hyvä, jos tuota rakkautta, jonka sanotaan olevan ikuista, jäisi hitunen myös jälkeemme ja voisimme sanoa: Kiitos elämä.

Syöpäosaston hoitohuone 10.8.2017. Solumyrkky tippuu suoneen. Kolme ihmistä, sama tilanne.

Entä, jos hoidot eivät tehoa? Elämän loppuminen vain hyväksyttävä.

Keskustelu raapaisee tunteita syvältä. Itketään ja nauretaan yhdessä, me kolme ihmistä.