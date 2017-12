Sairaus ei ole haukkumasana

Rovaniemen rautatieaseman ovet avautuvat. Sisään astuu vanhempiensa saattelemana nainen, joka on pukeutunut yltä päältä punaisen eri sävyihin.

Kirkas väri kiinnittää huomioni harmaan väkijoukon keskellä. Kun nainen avaa suunsa, saan selville, että hän on muillakin tavoilla poikkeava. Hän lausuu kummallisia lauseita tilanteeseen nähden. Vaikuttaa siltä kuin

hän toistaisi asioita, joita hän on joskus kuullut.

Nainen istuutuu ja alkaa kertoa tarinaa. Huomaan pian, että kyseessä on Lumikki. Kertomus on sujuva ja juuri sellainen, kuin minulle on vuosia sitten luettu.

Nostan katseeni nähdäkseni naisen kädessä kirjan, mutta sitä ei ole. Nainen katsoo tyhjyyteen, hän näyttää poissaolevalta.

Minulla on suuri työ hämmästykseni peittelemisessä. Kuinka hän voi muistaa tarinan kannesta kanteen ulkoa?

Satu päättyy — ilkeä noita tippuu kalliolta, prinssi ja prinsessa elävät onnellisina elämänsä loppuun saakka. Tahtoisin kiittää tarinasta tai edes kehua uskomatonta muistia, mutta en kehtaa. Jokin pieni ääni sisälläni sanoo, että hän on erilainen. Että me olemme erilaisia.

Typerä ajatus. Haluaisin ymmärtää naista, mutta en voi tietää, millaista hänen elämänsä on.

Autisti. Sana värähtää korvissani, tuntuu melkein pahalta käyttää sitä. Vaikka eihän siinä ole mitään vikaa, sanaa on vain tapana käyttää yläkoululaisten keskuudessa pilkallisesti.

On raivostuttavaa, etten voi olla välittämättä yleisistä mielipiteistä, jotka usein perustuvat aiheettomiin ennakkoluuloihin. Kunpa voisin repiä ennakkoluulot kappaleiksi kuin paperiarkin, heittää palaset ilmaan ja antaa niiden lentää taivaalle ilman, että ne koskaan enää laskeutuisivat maan pinnalle ihmisten kiusaksi.

Loppupeleissä olemme kuitenkin kaikki samanlaisia — olimme sitten sairaita tai terveitä, nuoria tai vanhoja, vaaleita tai tummia, rikkaita tai köyhiä, naisia, miehiä tai jotain siltä väliltä.

Me olemme kaikki ihmisiä, ja ihmisinä meitä tulee kohdella.

Kirjoittaja oli Luumäen Lehden TET-harjoittelija.