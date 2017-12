B-juniorien Mestistä pelataan Taavetin jäähallissa huomenna

Taavetin jäähallilla pelataan huomenna sunnuntaina jääkiekon B-nuorten Mestistä. Vastakkain ovat SaiPa ja kouvolalainen KooKoo Team. Ottelu alkaa 10. joulukuuta kello 13.

SaiPa on jo varmistanut karsintasarjan lohkovoiton ja samalla nousun alempaan SM-sarjaan. KooKoo Team on lohkossa toiseksi viimeisenä. SaiPan B-junioreiden päävalmentaja Jussi Hyvärisen mukaan matsissa on kuitenkin panosta.

— Harjoitusottelut mukaan lukien emme ole hävinneet syyskaudella kertaakaan. Täydet pisteet haluamme ottaa myös tulevan viikonlopun peleistä. Ennen Taavettia pelaamme lauantaina vieraspelin Joensuussa.

SaiPan B-junioreiden riveissä on myös kaksi luumäkeläispelaajaa: puolustaja Niko Nurmilaukas ja hyökkääjä Aleksi Kettunen.

Hyvärisen mukaan molemmat ovat ottaneet isoja kehitysaskeleita ja vakiinnuttaneet paikkansa joukkueen pelaavassa kokoonpanossa.