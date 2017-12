Pääkirjoitus: Perinnöstä on pidettävä huolta

Kynttilät syttyvät tulevalla viikolla kunnioittamaan itsenäisen Suomen 100-vuotista taivalta. Juhlavuosi on kääntymässä lopuilleen ja on rauhoittumisen aika.

Tulevaisuus on edessä. Samaan aikaan historian tunteminen on tärkeää. On tärkeää kunnioittaa työtä, joka maamme eteen on tehty.

Elämme monin tavoin samankaltaisessa tilanteessa kuin 100 vuotta sitten. Teollistuminen, kaupungistuminen, työ tai sen puute, selvä köyhyyskin. Teemat ovat täysin ajankohtaisia tänäänkin. Kaupunkiseudut vetävät väkeä, robotisaatio tulee muuttamaan työntekoa vielä näkemättömällä tavalla.

Eriarvoistuminen on tosiasia, teema on noussut myös juhlapuheiden tasolle.

Suomi on säilyttänyt kansanvaltaisuutensa. Toisin on monessa muussa Euroopan maassa. Jos valtio ei huolehdi kansalaisistaan, voi tyytymättömyys johtaa konflikteihin. Tätä vastaan täytyy kamppailla. Perinnöstä on pidettävä huolta.

Valtio muodostuu ensisijaisesti yksilöistä. Niistä, jotka voivat omilla teoillaan ja sanoillaan vaikuttaa siihen, minkälaisessa maassa haluamme jatkossa elää.

Pohja, jolle rakentaa tulevaisuutta, on vankka. Meidän tehtävämme on pitää kiinni edeltävien sukupolvien työstä ja viedä sitä eteenpäin.

Vastuu tästä tulevaisuudesta on meillä. Sinulla ja minulla.