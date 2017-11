Pääkirjoitus: Mustavalkoisuus ei toimi metsässä

Luumäki on metsäpitäjä. Sijainti teollisuuden piippujen katveessa on perinteisesti saanut puun liikkeelle. Etelä-Karjalassa on useita vahvoja metsäteollisuuden keskittymiä, joilla riittää kysyntää puulle.

Tämä näkyy myös puun hinnassa, joka on Etelä-Karjalan alueella maan korkeimpia. Metsätalous on vankka taloudellinen kivijalka kunnassa.

Kolikon toisella puolella on suojelualueiden vähäisyys. Luonnonvarakeskuksen mukaan maakunnan metsämaasta on lakisääteisiä suojelualueita 1,7 prosenttia, noin 7 000 hehtaaria. Esimerkiksi Etelä-Savossa suojelualueita on 59 000 hehtaaria.

Vilkaisu maanmittauslaitoksen karttaan joka näyttää suojelualueet, kertoo paljon. Luonnonsuojelualueet Luumäellä ovat hajallaan ja pääsääntöisesti pienialaisia. Tilanne on sama koko eteläisessä Suomessa.

Merkillepantavaa on valtionmaiden lähes täydellinen puuttuminen kunnan suojelukartalta. Suojelualueet nojaavat yksityiseen maanomistukseen.

Suojelualueilla, vaikka pienialaisillakin, on tärkeä roolinsa virkistyskäytössä. Vielä merkittävämpi rooli alueilla on luonnon monimuotoisuuden vaalijoina ja elinympäristöjen säilyttäjinä.

Luonnonsuojelu ja metsätalous laitetaan usein vastakkain. Asia ei ole mustavalkoinen ja tästä vastakkainasettelusta täytyisi päästä eroon.

Sekä metsätaloudelle, että suojelulle on tarvetta ja tilaa ja ne voivat parhaissa tapauksessa jopa tukea toisiaan.