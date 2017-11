Kolumni: Toisistaan eksyneet ihmiset

Maailmamme on täynnä vihaa, sotaa, pelkoa ja yleistä pahoinvointia. Ihmisillä on paineita olla paras sekä jotain suurta ja mahtavaa. On oltava mahdollisimman hyvä, jotta kelpaisi.

Koko maailma huutaa, mutta me emme keskity kuuntelemaan. Meillä on liian kiire. On pakko opiskella, työskennellä sekä hankkia puoliso, omakotitalo ja pari lasta.

On pakko matkustaa näkemään maailmaa ja kokeilla kaikkea uutta. Missä välissä sitä muka ehtii pysähtymään?

Monen mielestä toivo on jo menetetty. Millään ei ole enää mitään väliä.

Asiat eivät kuitenkaan koskaan ole niin huonosti, etteikö niitä voisi vielä parantaa. Yksikin hymy ja tervehdys voi merkitä paljon yksinäiselle ihmiselle. Jokainen meistä kaipaa arvostavia sanoja. Kaikki me ansaitsemme kehun. Olet hyvä ja tarpeeksi.

Olemme eksyneet toisistamme. Olemme keskittyneet ainoastaan vain itseemme emmekä näe muita. Autamme, koska saamme hyvän mielen.

Teemme töitä, koska saamme palkan. Kävelemme kauppaan autoilun sijasta, koska saamme liikuntaa. Usein myös muistamme kysyä itseltämme, mitä hyödymme tai miten voisimme hyötyä vielä enemmän.

Joskus hyviä asioita voi tapahtua vain, kun ihmiset unohtavat hetkeksi oman itsensä ja etunsa. Aina ei ole tärkeintä se, miten saamme hyvän mielen — vaan se, että saamme tehdä jotakin toisten hyväksi.

Siinä on avain parempaan maailmaan. Välillä on hyvä katsoa toista silmiin ja kysyä, mitä hänelle oikeasti kuuluu.

Näinä aikoina voi olla hyvin vaikeaa uskoa ihmisiin.

Rasismi kukoistaa, ihmisille tulvii tappouhkauksia, terrorismi leviää ja natsit marssivat jopa Suomessa ajatuksiensa puolesta.

Ihmisiin yritetään istuttaa vihan siementä. Monet menettävät toivonsa ja lopettavat yrittämisen. Syrjäytyneiden ja yksinäisten määrä kasvaa.

Mutta mitä me teemme? Me valitamme. Siitä, että Suomessa sataa lunta. Siitä, että täytyy käydä töissä. Siitä, että maito on taas loppu. Me suljemme itsemme ihmisiltä.

Me yritämme haalia itsellemme enemmän kuin meille kuuluisi. Me unohdamme, mistä elämässä todella on kyse.

Milloin viimeksi olet muistanut kertoa läheisillesi, että arvostat heitä?

Kirjoittaja on Taavetin lukion abiturientti.