Aimo Kapiaiselta esikoisromaani

Luumäen Hermusen kylästä lähtöisin oleva, Lappeenrannassa asuva Aimo Kapiainen on julkaissut esikoisromaaninsa Sodan jälkeen.

Teos kertoo pienten, lähellä rintamalinjoja sijaitsevien rajaseutukylien ihmisistä, arkisesta elämästä ja taistelusta pelkoja, puutetta ja epävarmuutta vastaan. Kaiken keskelläkin ihmiset säilyttivät elämänuskonsa ja tulevaisuuden toivonsa.

Kerronnan ajanjakso lähtee aivan jatkosodan loppuvaiheista syksyllä 1944 ja jatkuu siitä muutamia vuosia eteenpäin.

— Kirja on täysin fiktiivinen, vaikka sieltä voikin löytää joitakin yhtymäkohtia olemassa oleviin kyliin tai ihmisiin.

— Historialliset tapahtumat ovat toki paikkansapitäviä, Kapiainen sanoo.

Sodan jälkeen on omakustanne, mutta sitä on saatavilla sekä kirjakaupoissa että verkkokaupassa. Pehmeäkantisessa kirjassa on 264 sivua.

Kirjailija on 80-vuotias oikeustieteen lisensiaatti. Kapiainen julkisti teoksensa hirvipeijaisissa Luumäen Ihakselassa viime viikon torstaina.