Pääkirjoitus: Peiliin katsomisen paikka

Määreet vauhdikas tai yllättävä ovat lieviä kuvaamaan Luumäen kunnanvaltuuston maanantaista kokousta.

Kiivas kaksituntinen sisälsi kaksi äänestystä, esityksiä, vastaesityksiä, esitysten takaisinvetoja, keskustelua ja lennosta sorvattuja tarkennuksia kunnanhallituksen esitykseen.

Sekoilultakaan ei vältytty. Kokous sisälsi lähes farssin piirteitä soutamisineen ja huopaamisineen.

Kun päätettävät asiat ovat isoja, myös tunteet lämpenevät. Se on ymmärrettävää. Pää on silti syytä pitää kylmänä.

Valtuusto äänesti muun muassa maagisesta rajasta. Veroprosentti nousee yli 20 prosentin kipurajan, tämä on kipeä paikka monelle.

Sinnikäs gallialaiskylä joutuu alistumaan realiteetteihin. Väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Tämä on yksi merkittävä, mutta ääneensanomaton syy korotuksen taustalla.

Eniten äänenpainot kuitenkin nousivat, kun käsiteltiin vesilaitoksen yhtiöittämistä. Hallituksen nähtiin kävelevän teknisen lautakunnan, joka vastusti yhtiöittämistä, yli.

Keskustelun aaltoillessa kiivaimmillaan valtuutettujen suustakin tuli toteamus kokouksen luisumisesta huvittavuuden puolelle.

Myös päätöksenteon sujuvuus sai kritiikkiä. Valtuutetut penäsivät selvyyttä esityslistan teksteihin. Päätetäänkö nyt yhtiöittämisestä, vai yhtiöittämisen selvittämisestä, kuului kysymys. Aiheellinen sellainen.

Kokouksen kulusta ei voi antaa korkeita pisteitä. Peiliin katsomisen paikka on kaikilla salissa istuneilla. Äänestäjät ansaitsevat selkeämpää valmistelua ja päätöksentekoa.