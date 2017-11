Juhlaraha itsenäisyyspäivän kunniaksi

Satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi julkaistaan juhlaraha.

Rahan tunnuspuolella on ote Suomen itsenäisyysjulistuksen tekstistä suomeksi ja ruotsiksi. Juhlarahan arvopuolella on Heimolan talona tunnettu jugendrakennus, joka sijaitsi Kluuvikadun päässä Helsingissä. Juhlaraha kuuluu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaan.

Heimolan talo toimi eduskuntatalona vuosina 1911—1931. Suomen eduskunta kokoontui Heimolan talossa ja hyväksyi siellä Suomen itsenäisyysjulistuksen 6. joulukuuta 1917.

Suomen itsenäisyys 6.12.1917 -juhlarahan lyöntimäärä on 2017 kappaletta. Juhlaraha lyödään hopeisena ja sen nimellisarvo on 20 euroa. Juhlarahan on suunnitellut muotoilija, arkkitehti Ilkka Suppanen.