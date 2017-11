Puolet Luumäen hirvistä on kaadettu

Hirvijahti on Luumäellä noin puolessavälissä. Luumäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pasi Laarin mukaan kunnassa on kaadettu alkuviikkoon mennessä 88 aikuista hirveä ja 95 vasaa. Tämä tarkoittaa, että hirvilupien käyttöaste on tällä hetkellä noin 47 prosenttia.

Suoanttilan metsästysseura seuraa keskiarvoa, lauantaina seuran jahti oli noin puolessavälissä. Seuralla on käytössään 12,5 hirvenkaatolupaa.

Viime lauantai oli Kari Pötryn norjanharmaahirvikoira Petelle juhlapäivä. Isäntä kaatoi ensimmäisen hirven vajaan vuoden ikäisen koiran haukulta.

