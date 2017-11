Luumäellä tempaistaan turvallisen liikkumisen puolesta

Luumäen kunnan liikenneturvallisuusryhmä järjestää tempauksen turvallisen talviliikkumisen puolesta torstaiaamuna 16. marraskuuta kello kello 7.30—9. Tempaukset toteutetaan sekä Jurvalan että Taavetin taajama-alueilla.

Liikenneturvallisuustyöryhmän aamutempauksessa korostetaan omaa näkymistä, kenkien tai pyörän renkaiden pitoa liukkaalla kelillä, sekä pelivaran jättämisen tärkeyttä itselle ja muille liikkujille.

Ryhmäläiset jalkautuvat Jurvalan ja Taavetin aamuliikenteeseen jakamaan heijastimia ja pyörän valoja niille, joilta sellaiset puuttuvat, sekä opastamaan niiden käytössä.

Tempauksella halutaan muistuttaa pimeällä ja liukkaalla liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä heijastimien että pyörän valojen käytön tärkeydestä.

Pimeällä liikkumisen varusteissa on Liikenneturvan mukaan vielä parannettavaa.

Liikenneturvan Suomessa tekemien seurantojen mukaan yli puolet, 54 prosenttia, pimeällä kävelevistä käytti heijastinta liikkuessaan valaistussa ympäristössä vuonna 2015. Pyöräilijöistä alle puolet, 47 prosenttia, käytti pimeällä ajaessaan asianmukaista valoa.

Oma näkyminen muille liikenteessä liikkujille kannattaa varmistaa käyttämällä hämärän ja pimeän aikaan sopivia heijastimia sekä pyörän valoja.

Myös lain mukaan polkupyörässä on käytettävä valoja hämärällä ja pimeässä. Jos pyörässä on takavalaisin, tulee sen näyttää punaista valoa.