Postilaatikot rikki ja aurausmerkit irti

Kivitiellä on alkanut sattua ja tapahtua sen jälkeen, kun hotelli Salpa avattiin. Viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä postilaatikkoni oli rikottu jo kolmatta kertaa ja tien varren aurausviitat oli viskottu pitkin Kuutostietä.

Kantta ei saatu postilaatikostani kokonaan irti, koska se on toisesta reunastaan pultattu kiinni, mutta yritys on kyllä ollut kova. Naapurin postilaatikon kansi oli kiskottu väkivalloin irti ja heitetty tantereelle.

On selvää, että tekijät ovat paikallisia. Jos joku heistä sattuu lukemaan kirjoitustani, niin kannattaisi miettiä tarkkaan tekosiaan. Tässähän on ruvettava pitämään vahtia öisin.

Ei sitä joka viikonloppu viitsisi uutta postilaatikkoakaan hankkia.