Kunnanvaltuusto äänesti veroprosentin noston puolesta

Luumäen kunnan veroprosentti vuodelle 2018 on 20,50. Asiasta päätti maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto. Tämänhetkinen prosentti on 19,75.

Mielikuvien asteella merkittävä 20 prosentin rajan rikkoutuminen herätti valtuustosalissa kiivasta keskustelua, joka aaltoili noin tunnin verran.

Keskustan Ville Taina uskoi kunnan selviävän vielä nykyisellä prosentilla.

— Jätetään vuodeksi nostamatta prosenttia. Meillä on esimerkiksi uusi tie, luodaan nyt houkuttelevuutta kuntaan. Kyllä me sen puoli miljoonaa jostain löydämme.

Hyväksytyn korotuksen on laskettu lisäävän kunnan verotuloja noin puoli miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen latoi viranhaltijan pallilta valtuutetuille lukuja, joissa totesi veroprosentin pitämisen ennallaan tarkoittavan väistämättä leikkauksia kunnan toimintoihin.

Asian edetessä äänestykseen veroprosentin nostoa kannatti 16 valtuutettua seitsemän vastustaessa sitä.