Itsenäisyydentiellä vietetään avajaisia kahden viikon päästä

Itsenäisyydentien avajaisia vietetään lauantaina 25. marraskuuta. Avajaiset pidetään avoimien ovien teemalla kello 12— 15. yhdessä tienvarren toimijoiden kanssa.

Esittelyitä on kolmessa kohteessa. Infopisteellä Kahvi-Pakarilla esitellään koko Itsenäisyydentietä ja sen kohteita. Toimintaansa esittelevät myös Salpalinjan perinneyhdistys ja Salpalinjan oppaat.

Oppaat päivystävät lisäksi Salpa-asemalla, jossa korsut ovat avoinna ja uudet opastustaulut paikoillaan.

Kotkaniemessä yleisö pääsee tutustumaan peruskorjatun ja vielä kalustamattoman kotimuseon tiloihin. Yleisölle Kotkaniemi näyttelyineen avautuu toukokuussa 2018.

Itsenäisyydentien muissa kohteissa voi vierailla omatoimisesti päivän aikana. Kohteita ovat esimerkiksi Itsenäisyydentien muistomerkit, Satun Makioiden infopiste, Luumäen kirkonmäki ja Taavetin linnoitus.

Jatkossa Itsenäisyydentiellä kävijöitä palvelevat infopisteet Satun Makioilla ja Kahvi-Pakarilla, joiden piha-alueilla on esillä koko Itsenäisyydentietä esittelevät kartat. Sisätiloissa on jaossa tien esitteitä sekä lähialueen kohteita esitteleviä tauluja.

Itsenäisyydentie-hanketta hallinnoi Luumäen kunta.