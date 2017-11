Alatalot juhlivat isiä suurella joukolla

Kellot on käännetty talviaikaan ja syksyinen ilta pimenee aikaisin. Minna ja Juha Alatalon kotona Taavetissa on koossa poikkeuksellisen pieni perhe. Kuopus Vertti, 5 vuotta pelaa palloa, toiseksi nuorin Kerttu, 8, seurailee sivusta pikkuveljen touhuja.

Elsa 16, Veikko 17 ja Helmi 19 eivät ole kotona.

Isänpäivänä kaikki ovat koossa, minkä lisäksi Alatalot ovat jo vuosien ajan kutsuneet perheen papat ja muut läheiset kotiinsa isänpäivälounaalle.

— Se on meille paljon helpompaa kuin lähteä tällaisella porukalla kiertämään pappojen luo, perustelee Juha Alatalo.

Iso perhe on ollut Alataloille itsestäänselvyys.

— Tykkäämme molemmat lapsista. Elämä olisi ollut varsin tyhjää ilman heitä.

Lue lisää 9.11. ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.