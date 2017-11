Pääkirjoitus: Maanviljely on tulevaisuuden ala

Kuluva vuosi ei ole hellinyt maanviljelijöitä. Monen pitemmän historian viljelijän puheissa onkin vilahdellut verrokkivuotena 1987, joka muistetaan katovuotena.

Kevät alkoi kylmyydellä, sen jälkeen vettä saatiin vähintäänkin runsaasti. Myös lämpösumma jäi vähäiseksi. Kaikki kasvustot eivät ehtineet kypsyä korjuukuntoisiksi, monin paikoin niitä murskattiin peltoon.

Tuloksena oli satotappioita, samaten esimerkiksi viljojen kuivauskustannukset paisuivat ennätyssuuriksi. Tämä näkyy viivan alla, kun tilinpäätöksiä sorvataan tiloilla. Myös henkinen paine on kova.

Vuodet eivät ole veljeksiä, osoitti kulunut kasvukausi. Maatalous on muutosten alla, yksi syy on lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. Tämä on haaste, johon viljelijöidenkin on vastattava, ja päivitettävä tarpeen vaatiessa käytäntöjään. Lumi—kaura—lumi-kierto on mennyttä aikaa.

Astaloita ei ole syytä viskoa kuitenkaan kaivoon. Maatalous on tulevaisuuden ala.

Ruoan tarve lisääntyy tulevaisuudessa, Suomi on laskettu yhdeksi menestyjäksi maanviljelyn saralla muuttuvassa ilmastossa.

Kotimainen ja ennen kaikkea paikallinen ruoantuotanto on myös itsenäisen valtion perusta ja merkittävä osa huoltovarmuutta. Viljelystä poistuneita alueita ei hädän hetkellä saada nopeasti takaisin tuotantoon.

Ruoantuotannosta on pidettävä huolta, suosittava suomalaista ja ennen kaikkea paikallista.