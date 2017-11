Mikko Kuningas siirtyy Interiin

Lupon kasvatti Mikko Kuningas siirtyy pelaamaan Interin paitaan.

FC Inter on solminut pelaajasopimuksen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen keskikenttäpelaaja Kuninkaan kanssa. FC Lahdesta siirtyvän Kuninkaan sopimus Interin kanssa on yksivuotinen seuran toisen vuoden optiolla.

Luumäeltä kotoisin oleva 20-vuotias Kuningas on pelannut viimeiset kolme kautta FC Lahdessa.

Kuningas on Interin päävalmentaja Fabrizio Piccaretalle mieleinen vaihtoehto keskikentälle.

— Kuningas on sellainen keskikenttäpelaaja, jota olemme etsineet. Hän on dynaaminen vasenjalkainen pelaaja, joka pystyy suoriutumaan hyvin sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan, Piccareta kuvailee seuran tiedotteessa.