Luumäen vuoden yrittäjä Ilkka Hirvikallio on tuonut helpotusta ihmiskehon vaivoihin jo 30 vuoden ajan

Moni asia on muuttunut 30 vuodessa, mutta ihmiskeho on ennallaan. Fysioterapia-alan yrityksensä Luumäen lääkintävoimistelun lähes tarkalleen kolmekymmentä vuotta sitten perustanut Ilkka Hirvikallio sanoo, että tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutus on yhä pitkälti käsityötä.

– Koneet eivät voi korvata ihmistä, hän kiteyttää.

Luumäen yrittäjäyhdistys valitsi Hirvikallion Luumäen vuoden yrittäjäksi. Hänet palkitaan kunnan yrittäjäillassa 15.11.

