Kolumni: Mis sie tarviit oikei keskinkertaista henkilöä…

Kävimme katsomassa uuden Tuntematon sotilas -elokuvan heti viime perjantaisena ensi-iltana. Se oli hyvä elokuva ja päinvastoin kuin mitä Hesarin elokuvakriitikko Typpö väitti, romaanista oli tarpeen tehdä tämä kolmaskin filmatisointi.

Koska en kaipaa uusia sotia, niin toivottavasti joskus tehtäisiin vielä neljäskin versio tästä Väinö Linnan sotaromaanista, joka uskoakseni on monelle muullekin enemmän kansalliseepos kuin konsanaan Kalevala.

Monikaan ei muistane lauseen lausetta enempää Väinämöisen, Joukahaisen kuin Lemminkäisenkään suusta, mutta ainakin nykyinen aikuisväestö — jolla siis tarkoitan ainakin valtaosaa meistä yli viiskymppisistä — tiedämme heti, että kuka sanoi, missä sanoi ja miksi sanoi, että ” … syö rautaa ja paskantaa kettinkiä!” tai ”A vot ku häne pää sattuu tuon piene närree kohal …” tai ”Mää ole ahvena” tai ”Saitahan tuo oli eläissään, vaan eipä kuollessaankaan tapojaan muuttanu.” tai ”Tulis kuula ja tappas.” tai ”Kyllä herra, kyllä herra! ” tai ”Ei saa jäädä tuleen makaamaan!”.

Nuo edelliset eivät, ainakaan kaikki, lie olleet edes kaikkein tunnetuimpia siteerauksia, mutta jostain syystä juuri nuo lausahdukset uivat tajunnanvirrasta näppikselle juuri tällä kertaa.

Tässä olisi muuten erinomainen mahdollisuus sellaiseen köyhän miehen kyökkipsykologiseen tutkimukseen.

Jos kysyttäisiin ihmisiltä, että mikä Tuntemattoman sotilas -elokuvassa tai romaanissa esiintyvistä päähenkilöistä lausuman sitaatti hänelle tulee ensimmäisenä mieleen. Kyllä se varmaan jotakin kertoisi vastaajan persoonasta ja ainakin sen hetkisestä mentaalisesta tilasta.

Tässä päivä päivältä sekavammaksi käyvässä maailmassa on myös Ylen Tähtihetki-ohjelman juontaja onnistunut nostattamaan kohun siitä, että miksi naisia esiintyy niin vähän ja niin pienissä rooleissa uudessa Tuntematon sotilas -elokuvassa.

Totta on, että monissa Tuntemattoman sotilaan hahmoissa on hyvinkin paljon naisellisia piirteitä. Sisäinen sovinistini nostaa mieleeni ainakin seuraavat tyypit: hihittelevä ikineiti Vanhala, tasaisen hyvätuulinen ja sympaattinen rouva Lammio, tasaisesti urputtava Lahtiska ja stadin friidu Asumaniemi. Aika siskokultia.

Minusta on kuitenkin hyvä, että Aku Louhimies jätti nämäkin tyypit alkuperäisteosta kunnioittaen mieshahmoiksi.

Tuon ilkeilyni jälkeen ei minun kannattane mennä tyrkylle naistentansseihin. Mutta vaikka kuinka kiukuttaisi, niin ihan vaan rakkauttani tuon kirjoitin. Tykkään kuitenkin enemmän Teistä, kuin Te minusta.

Ja kyllä se Linnan jalkaväkirykmentti taisteli myös hienojen ja arvokkaiden äitien, vaimojen, tyttärien ja muidenkin hienojen naisten puolesta.

Kirjoittaja on MHY Kaakon toiminnanjohtaja.