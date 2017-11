Luumäki ruuvaa verotusta kireämmälle—uudeksi tuloveroprosentiksi ehdotetaan 20, 50 prosenttia

Luumäen tuloveroprosenttia aiotaan nostaa. Uudeksi tuloveroprosentiksi ensi vuodelle esitetään 20, 50 prosenttia.

Nykyinen veroprosentti on 19,75.

Syynä nostoon on se, että nykyisen palvelutason säilyttäminen voimassaolevalla prosentilla on mahdotonta.

— Nykyisellä prosentilla on eletty pitkään samaan aikaan kun kustannukset, esimerkiksi palkat ja ostokulut ovat nousseet, sanoo Luumäen hallintojohtaja Helena Metsämuuronen.

Hänen mukaansa tilanne on yksiselitteinen. Jos nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää, on veroprosentin nosto täysin välttämätöntä. Kunta on viime vuosina pyrkinyt säästämään ja virtaviivaistamaan toimintojaan, se tie on nyt käyty loppuun, Metsämuuronen toteaa.

— Olemme ottaneet kuntatasolla niin sanotusti kaikki löysät pois

Kunnan kiinteistöveroprosentteihin ei ole tulossa muutoksia.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina.