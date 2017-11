Luumäen elinkeinorakenne on monipuolinen

Yritysten määrä Luumäellä on tällä vuodella plussan puolella. Tänä vuonna kunnassa on aloittanut 15 yritystä. Lopettaneita puolestaan on seitsemän.

Kaikkiaan yrityksiä on noin 300 kappaletta.

Kokonaisuutena kunnanjohtaja Anne Ukkonen pitää kunnan yritystarjontaa hyvänä ja monipuolisena.

— Meillä on varsin monipuolinen elinkeinorakenne, emmekä ole yhden kortin tai ison toimijan varassa, hän toteaa.

Hän pitää pk- ja mikroyrityksiä yritystoiminnan kivijalkana.

Erityinen valtti Luumäellä on sijainti. Paikka on keskeinen, katsoo sitten Kotka—Haminan ja satamien suuntaan, tai toisaalle kohti Lappeenrantaa. Lisäbonuksen tuo parantuneet liikenneyhteydet molempiin suuntiin, samoin kuin Savitaipaleen suuntaankin.

— Sijaintimme on mitä parhain ja sitä ei meiltä voi viedä pois.

Lähiaikojen piirteeksi Ukkonen nostaa yritysrintamalla ruokapaikkojen runsastumisen.

— On hienoa, että on valinnanvaraa. Kaikille riittää kyllä asiakkaita.

Toivepuolella on puolestaan sama vanha. Luumäki kaipaisi kipeästi huoltoasemaa.